◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）楽天・前田健太投手（３７）が３１日、ホーム開幕戦となるソフトバンク戦に先発。広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来、日本球界では３８２８日ぶりのマウンドに上がり、４回に日米通算２５００投球回に到達した。５回終了で試合が成立すれば決まる。昨季までＮＰＢでは１５０９回２／３、ＭＬＢでは９８６回２／３を投げていたため、この日３回２／３