メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市総合体育館の愛称が、4月1日から「NGKスポーツプラザ」に変わります。 名古屋市総合体育館は、2007年から「日本ガイシスポーツプラザ」の愛称で親しまれてきました。 ネーミングライツ契約を結ぶ日本ガイシの社名変更に伴い、4月1日から愛称が「NGKスポーツプラザ」に変わります。 愛称変更を記念し、3月31日に関係者らが出席してセレモニーが行わ