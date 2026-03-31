◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人は３１日、中日戦のスタメンを発表した。浦田俊輔内野手が「８番・二塁」で２試合連続のスタメン出場。２９日の阪神戦（東京ドーム）で７番だった坂本勇人内野手（３７）は６番に打順を上げた。この日、出場選手登録されたフォレスト・ウィットリー投手（２８）が来日初登板初先発する。両軍のスタメンは以下。【巨人】１（左）キャベッジ２（中）松本３（