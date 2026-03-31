◆センバツ最終日▽決勝智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）ＤＨ元年の今大会。出場３２校のうち２８校がＤＨ制を採用し、１試合あたりの平均得点は７・５点だった。打力に特化した選手を起用できることで得点力アップが期待されたが、過去５大会の平均得点（２１年７・８点、２２年８・８点、２３年７・０点、２４年６・５点、２５年９・２点）と比べても突出した数字ではなかった。理由として考えられるのは、投手