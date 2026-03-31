サッカーの元イングランド代表のデビッド・ベッカムとファッションデザイナーで元スパイス・ガールズのヴィクトリア・ベッカム夫妻の三男、クルス・ベッカムが北米ツアーの開催を発表した。クルスはバンド「ザ・ブレイカーズ」と共に、初の北米ツアーに乗り出す。 【写真】幼少期からミュージシャンの英才教育？ ピアノを奏でるクリス 今回のツアーはUKおよびヨーロ