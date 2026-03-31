宅配型の保管収納サービス「minikura（ミニクラ）」の公式インスタグラムアカウントが、クリアホルダー（一般的に「クリアファイル」と呼ばれるもの）の活用方法を紹介しています。【画像】おぉ…生まれ変わった…！コチラが「クリアホルダー」の意外な活用術です！手順を見る！！公式アカウントは、「家に余っているクリアファイル、なんとなく取っておいていませんか？」とコメント。「地味だけど最強！クリアファイルを