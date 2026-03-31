映画館で時代劇、そういえば久しぶりです。今回は、本作の舞台となった木挽町にも近い日本橋の劇場で調査してきました。原作を大胆にアレンジした構成にビックリし、あの『科捜研の女』の和装にしびれました！【写真】『科捜研の女』沢口靖子が白衣を脱いだ…着物＆日本髪が似合う場面写真を見る今週のターゲット『木挽町のあだ討ち』〈あらすじ・概要〉永井紗耶子による同名の傑作時代小説を柄本佑＆渡辺謙の初共演で映画化。18