〈死者8万人以上が出た東京大空襲直後の銀座、炎上する名古屋城、破壊され尽くした那覇の廃墟を眺めるアメリカ兵の姿も…カラー化した写真でよみがえる、日本中を襲った「空襲被害」のリアル〉から続く戦前から戦後の白黒写真のカラー化、東日本大震災における被災者の行動記録をまとめたプロジェクトをはじめ、過去に起こった出来事の可視化を行ってきた東京大学の渡邉英徳教授。【画像】死者8万人以上が出た東京大空襲直後の銀