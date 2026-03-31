スニーカーセレクトショップのatmosが、3月31日までに自身のYouTubeチャンネル「atmos TV」を更新。この週発売の「WEEKLY RECOMMEND」でNIKE（ナイキ）『AIR MAX 95（エアマックス95） BIG BUBBLE PREMIUM』（赤グラデ）を現物を用いて詳細解説した。【動画】現物用いて詳細解説…4・4発売ナイキ『エアマックス95』“赤グラデ”の全貌公開された動画では「1995年にデザイナーのセルジオ・ロザーノが人体解剖額に基づき生み出し