■雨はどこで降っている？31日夕方現在、近畿〜東北の広い範囲に雨雲がかかっていて、特に静岡県で雨脚が強まっています。※静岡県内には31日(火)昼過ぎ、全国で今年初めて土砂災害警戒情報が発表されましたが、17時現在は解除されています。■関東の雨はいつまで？関東は昼過ぎから本降りの雨になってきました。今がピークで、このあと夜は次第にやむ予想です。東京都心は19時、20時頃には傘が必要なくなるでしょう。南風のピーク