大分県大分市の県道で30日夜、普通乗用車が街灯に衝突し、車に乗っていた20歳の男性2人が亡くなる事故がありました。事故直前の車の様子を防犯カメラが捉えていました。雨が降る深夜の大分市内。画面を一瞬、車が横切ります。車は水しぶきを上げてかなりスピードを出しているように見えます。その後、走ってきた別の車と比べるとその速度の違いが良く分かります。警察によりますと30日午後11時10分ごろ、大分市家島の県道で大在方