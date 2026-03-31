俳優のユン・ウネ、コン・ユが出演する韓国ドラマ『コーヒープリンス1号店』（ノーカット日本語字幕版／全17話）が、あす4月1日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月〜金曜 後3：30〜5：30）【場面ショット】ドキッとする…コン・ユの美しい筋肉同作は、本当は女の子なのに男の子としてカフェで働くウンチャンと、同性の男の子を好きになってしまったと真剣に悩むカフェオーナーのハンギョルのコミ