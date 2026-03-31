日本ではアメリカやイスラエルの視点で語られがちなイラン情勢。だが欧州、とりわけフランスにとって中東は「身近な問題」だ。フランス在住50年のジャーナリスト・広岡裕児氏が、欧州の視線から読み解くイランとレバノンの危機とは。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】「レバノンが“第二のガザ”になりかねない」フランス在住50年のジャーナリスト・広岡裕児が語る、日本人が知らない欧州での「イラン攻撃」報道（初出