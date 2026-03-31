テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。キャスティングで衝撃を受けたNetflixのドラマを明かした。この日はお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾と出演。MCのMEGUMIとともにトークを繰り広げた。MEGUMIは女優、タレントとしてだけでなく、映画やドラマなどのプロデューサーとしても活躍している。制作側になったメリットとし