「阪神−ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）阪神ナインが金色の戦闘服を身にまとってウオーミングアップを行った。この日、ナインが着ていたのは今回のホーム開幕ＤｅＮＡ３連戦（３１日〜４月２日）と、甲子園開幕ヤクルト３連戦（４月７〜９日）でのみ着用するチャンピオンユニホーム。「伝統×王者（強さ）」をコンセプトにデザインされ、虎の意匠や刺しゅうなどがゴールド基調で統一されている。