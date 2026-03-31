未確認飛行物体（ＵＦＯ）への対応などを議論する超党派の「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」（会長＝浜田靖一元防衛相）は３１日、国会内で総会を開き、政府に専門部署設置を提言する方針を確認した。総会では浜田氏が、昨年７月に九州電力玄海原子力発電所（佐賀県玄海町）で不審な光が目撃された事案を巡り、「重要インフラ（社会基盤）における危機管理体制の脆弱（ぜいじゃく）性を露呈するものだ」と指摘