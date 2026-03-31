吉本興業との契約終了を発表した元天竺鼠の天竺川原が３１日、同期の濱家隆一にＸで抗議した。天竺川原は２９日にギャルのような丸文字＆シールを貼った直筆手紙で契約終了を報告。東野幸治が「円満ちゃうやろ〜」、小籔千豊が「読む気うせんねん、丸文字」と続々とイジりが入り、濱家が「なんかよう見たら所々見えへんぐらいの小っさいシール貼っとんな！丸文字で直筆で手紙の動画てなんや！これからも頼むで」とツッコミを入