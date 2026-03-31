ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美（34）。浅田真央を初めて見た瞬間に抱いた感情や20歳以前に直面した数々の挫折について、「過去の自分に語りかける形式」で打ち明けてくれた。【映像】高橋成美と木原龍一 ペア結成時20歳のプライベートカット「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」━━9歳の私へ 「3歳の頃にお姉ちゃんの練習について