〈「レバノンが“第二のガザ”になりかねない」フランス在住50年のジャーナリスト・広岡裕児が語る、日本人が知らない欧州での「イラン攻撃」報道〉から続くイラン攻撃後、欧州各国の首脳は慎重な声明を出した。一見するとアメリカに迎合しているようにも映るその態度の裏に、したたかなEUの連帯戦略があるとフランス在住50年のジャーナリスト・広岡裕児氏は指摘する。（全2回の2回目／はじめから読む）【動画を見る】「彼に逆ら