中東情勢が緊迫化する中、政府は関係閣僚会議を開き、石油関連商品の安定供給の確保に取り組む方針を確認しました。会議では、石油製品などの重要物資の確保に向けた総合調整を担う赤沢大臣を中心に、省庁の垣根を越え連携していくことを確認しました。ナフサを始めとする石油製品が医療や農業など幅広い分野で使われていることから、供給に目詰まりが起きていないか情報を集約するとともに、サプライチェーン全体を踏まえた具体的