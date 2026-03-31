犬が他の犬に威嚇する心理 お散歩中、愛犬が他の犬に威嚇してしまってお困りの飼い主は意外と多いものですよね。お家の窓から外に向かって他の犬に威嚇することもあれば、ドッグランで他の犬に威嚇することもあるのではないでしょうか。 「ダメ！」と厳しく叱りつけるだけでは、なかなか解決されないものです。まずは、なぜ愛犬が他の犬に威嚇してしまうのか、気持ちをよく理解してあげることが大切です。 愛犬が他の犬に威嚇