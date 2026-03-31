県は31日、三条市でノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。10代から50代の男女13人が発症し、このうち9人が治療を受けています。県によりますと3月27日午後8時頃、医療機関から三条保健所へ、三条市内の飲食店「割烹仕出し 丸七」を利用した複数人が胃腸炎を発症しているという連絡がありました。三条保健所が調査したところ、3月24日にこの飲食店で会食した54 人のうち12 人と、会食には参加せず会食参加者が持ち帰