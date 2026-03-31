名古屋市南区の日本ガイシホールが、4月1日から「クロコくんホール」になるのを前に、看板がお披露目されました。ホールやアリーナなどからなる南区の日本ガイシスポーツプラザは、日本ガイシの社名の変更に伴い「NGKスポーツプラザ」となることになり、3月31日、看板の除幕式が開かれました。音楽イベントなどの会場となる日本ガイシホールは、企業キャラクターにちなみ「