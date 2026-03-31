OPPOは、フラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」を4月21日にグローバル発表すると予告した。 「OPPO Find X9 Ultra」は、同社が初めてグローバル向けに展開する「Find X」シリーズのUltraモデル。同機種には、Hasselblad 5000万画素の10倍光学望遠レンズが搭載される。 OPPOは、10倍光学望遠レンズの搭載にあたり、業界初となる5重プリズム反射型ペリスコープを開発し