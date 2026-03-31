KDDIは、2025年度第3四半期決算を発表した。売上高は4兆4717億9600万円。営業利益は8566億9300万円で純利益は5455億4100万円だった。前年同期比で売上高は3.8％増、営業利益は1.1％増、純利益は5.1％増の増収増益だった。 同社では、子会社による架空取引の影響などを受けて2025年度の通期連結業績予想について、売上高を当初予想から4.3％減の6兆600億円、営業利益を同じく7.5％減の1兆900億円に下方修正した。 ス