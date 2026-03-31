中国代表は現地３月30日、国際親善試合でカメルーン代表とメルボルン・レクタンギュラー・スタジアムで対戦した。ショウ・ジアイー新監督のもと、３月の国際Aマッチウィークで中国はオーストラリア遠征を実施。27日にはキュラソー代表とシドニーで相まみえ、２−０で勝利。“連勝”を狙ったカメルーン戦では、開始３分に相手のサイド攻撃からカール・エッタ・エヨンに先制弾を許す。さらに９分、セットプレーからサイドゥ・