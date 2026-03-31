不用となった衣服などを持ちこむと買い物の割引券がもらえる催し「エコフキャンペーン」が、札幌のデパートで始まりました。開店と同時に行列ができたのは、大丸札幌店で３月３１日から始まった「エコフキャンペーン」の会場です。（向山記者）「こちらでは不用になった洋服をボックスに入れると店で使えるクーポンがもらえます」対象となるのは服や靴、バッグで持ち込みは無料です。１点につき、大丸で５