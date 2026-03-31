札幌の商業施設で開催中の人気キャラクター「すみっコぐらし」のイベントの来場者が１万人に到達し、記念セレモニーが開かれました。サッポロファクトリーで開催されている「すみっコぐらしわくわくパーク」は、「すみっコぐらし」初の大規模体験型イベントです。にじますつりができるコーナーのほか、トレインに乗って世界観を体験することもできます。このイベントの来場者が３月３１日で１