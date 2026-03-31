タレントの中川翔子さんは3月31日、自身のInstagramを更新。双子のハーフバースデーを祝福する様子を公開しました。【写真】中川翔子と大きくなった息子たち「ホントにあっという間ですね」中川さんは「双子ハーフバースデーおめでとう！」と祝福し、20枚の写真を投稿。「HAPPY HALF BIRTHDAY」と書かれた飾り付けや風船、クマのぬいぐるみ、豪華なバースデーケーキに囲まれた双子の息子たちの姿です。中川さんはかわいらしいパ