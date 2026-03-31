2025年11月から精神面の不調により、治療・療養に専念するため活動を休止していたTHE RAMPAGEの川村壱馬さん（29）が、段階的に活動を再開することを31日、所属事務所・LDH JAPANが発表しました。所属事務所は、公式サイトで「2025年11月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活動を再開することとなりま