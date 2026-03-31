吉本新喜劇の座長・すっちー（54）が、3月31日までに自身のインスタグラムを更新。自身の愛車であるトヨタ『ハイラックスサーフ』との2ショットを公開した。【写真あり】びっくりするほどハマってる！すっちー、愛車『ハイラックスサーフ』との“笑撃”2ショットすっちーは、2024年4月に公開されたお笑いコンビ・テンダラーの浜本広晃（52）のYouTubeチャンネル『テンダラー浜本のゆる〜く VINTAGE CAR LIFE』に出演し、カス