◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島(31日、神宮球場)球団は午後6時から予定されていた広島戦が、雨天のため試合開始予定時刻を午後6時30分に変更して準備を進めていると発表しました。ともに開幕3連勝の両チームの対戦。ヤクルトは本拠地の開幕戦であり、球団マスコット「つば九郎」がこの試合より活動再開をする予定となっています。