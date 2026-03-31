日本人の果物の摂取量をご存知でしょうか。国が掲げる目標値（1日200グラム）の半分を下回っており、特に若い世代の「果物離れ」は深刻です。ビタミンやカリウム、食物繊維が豊富で生活習慣病の予防にも役立つ一方、「値段が高い」「皮をむきが面倒」。そんな私たちの「フルーツ離れ」を解決しようと、2月末の凍えるような新宿駅の店頭に立つ女性がいます。 【写真】まさに宝石箱！永島優美さんが店頭で販売したORVIIAのイ