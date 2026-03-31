タレントのMEGUMI（44）がMCを務める30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。制作側に入るようになったきっかけを明かした。この日はテレビプロデューサー・佐久間宣行氏、お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾がゲスト出演。佐久間氏はMEGUMIの「お会いしたい」というオファーで実現したという。MEGUMIは女優、タレントとしてだけでなく、映画やドラマなどのプロデューサーとし