メジャーリーグ・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が今シーズン初登板。復活の兆しを見せました。オープン戦では防御率15点台と結果が出せなかった佐々木投手。まずは先頭バッターから新たな球種、カットボールで見逃しの三振を奪いました。その後、ヒットでランナーを許しますが、4番バッターをレフトフライに打ち取り、課題の立ち上がりを無失点で切り抜けました。2試合連続ノーヒットの大谷翔平選手（31）はその裏の第1打席、