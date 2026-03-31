国土交通省が31日発表した確定値によると、2025年に起きた土砂災害は37都道県で計578件だった。梅雨の時期の降水量が例年と比べて少なかったため、年間の発生件数は過去20年で最少となった。九州地方を中心に被害が発生した8月の豪雨による災害が248件に上り、全体の43％を占めた。国交省は、土砂をせき止める砂防ダムなどで被害を防いだケースがあったとして、引き続き各地で整備を進める。被害の内訳は崖崩れ444件、土石流