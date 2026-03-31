富士スカウト章を受章したボーイスカウトと歓談される悠仁さま＝31日午前、東京・元赤坂の赤坂東邸（宮内庁提供）秋篠宮さまと長男悠仁さまは31日、東京・元赤坂の赤坂東邸で、ボーイスカウト日本連盟の最高位「富士スカウト章」を受章した高校生や大学生計47人と面会された。悠仁さまは初めて参加し、約50分間和やかに歓談した。宮内庁によると、秋篠宮さまと悠仁さまは、それぞれの活動について話を聞き、地域や社会の課題に