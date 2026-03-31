吉田陽菜フィギュアスケート女子で2023年グランプリ（GP）ファイナル3位、24年世界選手権8位の吉田陽菜（20）＝木下アカデミー＝が31日、現役引退を発表した。24年に国際スケート連盟（ISU）の「ISUスケーティング・アワード」で最優秀新人賞を受賞。昨年12月の全日本選手権は28位で、目標のミラノ・コルティナ冬季五輪代表入りはならなかった。名古屋市出身。京都府宇治市を拠点に浜田美栄コーチに師事し、トリプルアクセルを