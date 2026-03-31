宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）は31日、宝塚大劇場と東京宝塚劇場の敷地内で、トップスターら歌劇関係者に対する写真や動画の無断撮影を禁止すると発表した。これまで劇場に出入りする出演者を、ファンらが見送ったり迎えたりしながら撮影していた。楽屋口付近での撮影について、歌劇団は、公開を目的としない個人の記念の範囲においては禁止していなかった。ただ近年は、ユーチューブや交流サイト（SNS）への無断投稿が相次ぎ、