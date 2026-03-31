第98回選抜高等学校野球大会で優勝した大阪桐蔭出身のオリックス・森友哉捕手（30）と森陽樹投手（18）が母校の全国制覇を祝福した。12年の春夏、13年春夏と甲子園に出場し、12年には春夏の甲子園連覇に貢献した森友は「優勝おめでとうございます。後輩達の活躍をとても誇りに思いますし、自分もいい刺激をもらいました。これからの活躍も期待しています」とメッセージを送った。2年時の24年の春夏と甲子園に出場した森陽は