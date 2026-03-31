「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）大阪桐蔭が４年ぶり５度目のセンバツ制覇を果たした。黒川虎雅主将は、表彰式で受け取った紫紺の優勝旗について「重かったですね」と話した。自身は準々決勝まで安打がなく、２９日の準決勝・専大松戸戦でようやく今大会初安打。この日は七回、２点を勝ち越しなおも２死二、三塁の好機で左翼右へ２点タイムリーを放ち、試合を決定付けた。「結果が出な