（CNN）クウェート石油公社（KPC）は31日、アラブ首長国連邦（UAE）ドバイ沖に停泊中の超大型原油タンカー「アル・サルミ」がイラン軍のドローン（無人機）による攻撃を受けたと発表した。国営通信社KUNAが伝えた。KUNAによると、KPCはタンカーが満載状態だったため、原油流出の可能性を警告した。この後ドバイ当局は、タンカーで発生した火災を鎮火したと発表。ドバイ政府によれば負傷者はなく、乗組員24人全員の無事を確認したと