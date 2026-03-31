2025年11月、横断歩道を青信号で渡っている最中、左折してきた車にはねられ亡くなった3歳の女の子。母親は違うタイプの信号だったら娘が亡くなることはなかったと訴えています。事故のリスクが大きく減少する信号の重要性を訴える親たちの思いを取材しました。事故で娘を亡くした原田さん：こちらが事故現場です。子供はここまで歩いてきて、ここで一時停止をして、そこから少し駆け出していって、左折してきた車にひかれてしまっ