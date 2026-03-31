最善の医療を受けるにはどうすればいいか。医師の牧田善二さんは「日本の公的医療保険制度は、混合診療の禁止や新薬の承認に時間がかかりすぎるなどデメリットもある。ただし、抜け道はある」という――。※本稿は、牧田善二『医療に殺されない 病院・医者の正しい選び方』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／seb_ra※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／seb_ra■医師が考える今の医療制度の大問題