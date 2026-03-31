コールセンターでの勤務は、時給1300円という比較的高めの報酬と、シフト制による柔軟な働き方が魅力です。一方で、社会保険やボーナスなどの待遇面では、正社員に比べて不安定な側面があります。 本記事では、「収入」「働き方」「将来性」の3つの軸から、どちらを選ぶべきかの判断材料を整理します。 時給制の働き方と正社員との違い パートやアルバイトなど、時給制で働く場合と、正社員