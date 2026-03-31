赤いキャップとポリボトル容器がトレードマークの「キユーピーマヨネーズ」はどのように誕生し、日本の食卓に広まったのか。キユーピーが監修した『ラブ！キユーピー』（エリス・イナミネ、ジェシー・ユーチェン著、KADOKAWA）より、創業者・中島董一郎の物語をお届けしよう――。■アメリカの調味料「マヨネーズ」に魅了された一人の青年マヨネーズを初めて口にしたときのことを憶えている人は、そういないだろう。サンドイッチ