小林千晃と榊原優希が語る、アニメ「ガンバレ！中村くん！！」の魅力 春泥原作のテレビアニメ「ガンバレ！中村くん！！」が、4月2日(木)より、各放送局でスタートする。どこにでもいそうな内気な男子高校生・中村男久斗(CV：小林千晃)の前に現れたのは、クラスメートの広瀬愛貴(CV：榊原優希)。広瀬を見るとなぜだかドキドキが止まらない。そんな広瀬への"片思いをめぐる妄想と暴走"をどこか懐かしいタッチで描く。今回は、小