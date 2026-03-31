3月30日、女優の満島ひかり（40）が、モデルの浅野啓介（32）との結婚をインスタグラムで発表。妊娠していることも併せて発表し、SNSはお祝いムード一色となっている。’10年に映画監督の石井裕也（42）と結婚し、’16年1月に離婚していた満島。離婚から10年、新たな生活のスタートに際し、インスタグラムでは《周りからの協力や温かな気持ちをいただきいまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています