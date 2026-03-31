イケア･ジャパンは3月31日、日本1号店の出店20周年を記念したイベントを、日本第1号店の『IKEA Tokyo‐Bay』(千葉県船橋市)で行った。また、4月1日から全国の店舗で記念キャンペーンとして、ポケモンの最新ゲーム『ぽこ あ ポケモン』との特別企画などを展開する。食品関連は新メニューを販売する。イケアは、「より快適な毎日をより多くの方々に。」をビジョンに事業を展開している。日本での展開にあたり、日本の住環境を調査す