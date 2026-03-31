俳優ナムグン・ミンが、ボーイズグループNCTのジェミンとの親交を自慢した。3月31日、ナムグン・ミンはSNSを通じて「美味しい、ジェミンが買ってくれた焼き鳥」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。【写真】「嬉しすぎる」ジェミン、日本語投稿公開された写真には、ジェミンがドラマ『結婚の完成』（原題）の撮影現場に贈ったキッチンカーが収められている。ジェミンは、「NCT名店の焼き鳥を食べていってください」「美味